|
|
|
|
Статистика
|
» Зарег. на сайте
Всего: 3973
Новых за месяц: 0
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0 » Из них Администраторов: 1 Модераторов: 1
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Пользователи, посетившие
сайт за текущий день :
Free counters
|
|
|
Каталог файлов
|
|
|В категории материалов: 91
Показано материалов: 41-80
|Страницы: « 1 2 3 »
Сортировать по:
Дате ·
Названию ·
Рейтингу ·
Комментариям ·
Загрузкам ·
Просмотрам
|
Для Вас Друзья огромная коллекция клипартов к необычному празднику - Хэллоуин.
Количество: 50 шт. | Разрешение: max 7639x7639 | Формат: EPS, AI, JPG, SVG, PNG
В коллекции, иконки, тыквы, ведьмы, леденцы, контуры, шаблоны, в общем, вся многосторонняя символика, на тематику праздника. Наиболее интересны материалы, с помощью которых Вы сами сможете сделать праздничную тыкву к Хэллоуину. Необходимо будет только распечатать контуры, закрепить их на тыкве и вырезать. Уверен Ваша фантазия позволит сделать уникальные, замечательные "тыквочки", качаем, пользуемся и отмечаем Хэллоуин в праздничной весёлой атмосфере!.
.
|
|Copyright GSVG © 2024
|
|