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Главная » Файлы » Дизайн » Клипарты
В категории материалов: 91
Показано материалов: 41-80		 Страницы: « 1 2 3 »
Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Загрузкам · Просмотрам

Vector New Year Balls - Новогодние шары в векторе



10 EPS | 10 JPEG | 115 Mb


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Клипарты | Просмотров: 4112 | Загрузок: 4105 | Добавил: Arkadievich | Дата: 28.12.2011 | Комментарии (0)

Gold 2012 Labels Vector - Золотые векторные клипарты 2012



1 AI | +TIFF Preview | 5 PSD | 5 PNG | 37.8 Mb

Очень красивые новогодние золотые векторные клипарты 2012 год на прозрачном фоне.

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Клипарты | Просмотров: 3531 | Загрузок: 3524 | Добавил: Arkadievich | Дата: 27.12.2011 | Комментарии (0)

Клипарты. Снегурочки 2 - Новогодние клипарты. Snow Maiden 2



38 jpg | 2592x3872 ~ 7776x5184 | 173 Mb

Сексуальные, красивые, в меру развратные Новогодние Снегурочки желают провести Новогодний вечер с адекватными ...

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Клипарты | Просмотров: 4386 | Загрузок: 4379 | Добавил: Arkadievich | Дата: 21.12.2011 | Комментарии (0)

Смешные и весёлые - картинки, фото, демативаторы - Хохма 2011



Вашему вниманию смешные фрагменты повседневной жизни, которые попали в прицел фотообъектива пользователей интернета. Смешные - объявления, реклама, животные, люди, рисунки, шаржи и многое другое.

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Клипарты | Просмотров: 13367 | Загрузок: 13360 | Добавил: Arkadievich | Дата: 17.12.2011 | Комментарии (0)

Православный календарь 2012 - Праздники и посты



Формат: JPEG | Разрешение: 3590х5398, 300 dpi | Количество: 2 шт.

Вашему вниманию представлен красивый Православный календарь на 2012 год с указанием постов и Светлых Христовых Праздников.

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Обои | Просмотров: 9471 | Загрузок: 9464 | Добавил: Arkadievich | Дата: 12.12.2011 | Комментарии (0)

Clip Art. Dragons - Tattoo - Драконы - татуировки (2011)



5 EPS, JPG | 14 mb

Красивые векторные клипарты Драконов - символов наступающего Нового года.
Масштабируемые векторные шаблоны татуировок, на любой вкус. С наступающим - дамы и господа!

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Клипарты | Просмотров: 7679 | Загрузок: 7672 | Добавил: Arkadievich | Дата: 29.11.2011 | Комментарии (0)

Клипарты. Ёлочные игрушки - Новогодняя коллекция для дизайнеров



Разрешение: max ~5800х6100 | Формат: PNG | Количество: 272 шт.

Большая Новогодняя коллекция векторных и растровых клипартов.
Вашему вниманию представлены клипарты высокого разрешения в формате PNG.
Дизайнерский набор Новогодних клипартов имеет самый широкий спектр применения -  поздравительные открытки, визитки, оформление сайтов, плакаты, Новогодняя реклама, баннеры и т.д.

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Клипарты | Просмотров: 4020 | Загрузок: 4013 | Добавил: Arkadievich | Дата: 20.11.2011 | Комментарии (0)

Сliparts. Dragons. Symbol 2012 (4) - Драконы. Символ 2012 года (4)



Формат: PNG | Разрешение: 300 dpi, ~1443х4509 | Количество: 15 шт.

Обаятельные Новогодние Дракончики.

Векторные клипарты с символикой драконов на Новый 2012 год. Часть 4
Клипарты на прозрачном фоне, для Новогоднего оформления и фотомонтажа.

Vector clip art with symbols of dragons on the New 2012. Part 4

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Для Photoshop | Просмотров: 2558 | Загрузок: 2551 | Добавил: Arkadievich | Дата: 14.11.2011 | Комментарии (0)

Cliparts. Merry Christmas 2012 New Year



Формат: EPS, AI, JPG | | Количество: 4 | | Разрешение: max 6000x6000

Клипарты 2112 года.

Ну, очень красивые Рождественские и Новогодние векторные клипарты для поздравлений и праздничного оформления. Векторные клипарты высокого разрешения. Красивые Новогодние игрушки, еловые ветки, золотые снежинки, алмазная пыль, на красно - золотом, чёрно - золотом фоне - сказочно красиво.

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Система | Просмотров: 2153 | Загрузок: 2146 | Добавил: Arkadievich | Дата: 11.11.2011 | Комментарии (0)

Cliparts. The sealing wax press - Сургучная печать



Формат: EPS, JPG | | Количество: 4


Создайте впечатление, придайте значимости и важности, скрепив рельефной сургучной печатью Ваши послания, письма, статьи. Векторные клипарты высокого разрешения.

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Клипарты | Просмотров: 5402 | Загрузок: 5395 | Добавил: Arkadievich | Дата: 11.11.2011 | Комментарии (0)

Cliparts. Scary Halloween - Страшный Хэллоуин



Количество: 50 шт. | Разрешение: max 7639x7639 | Формат: EPS, AI, JPG, SVG, PNG

Для Вас Друзья огромная коллекция клипартов к необычному празднику - Хэллоуин. В коллекции, иконки, тыквы, ведьмы, леденцы, контуры, шаблоны, в общем, вся многосторонняя символика, на тематику праздника. Наиболее интересны материалы, с помощью которых Вы сами сможете сделать праздничную тыкву к Хэллоуину. Необходимо будет только распечатать контуры, закрепить их на тыкве и вырезать. Уверен Ваша фантазия позволит сделать уникальные, замечательные "тыквочки", качаем, пользуемся и отмечаем Хэллоуин в праздничной весёлой атмосфере!

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Иконки | Просмотров: 2862 | Загрузок: 2855 | Добавил: Arkadievich | Дата: 11.11.2011 | Комментарии (0)

Сliparts. Christmas socks. Рождественские носочки



Формат: PNG | Разрешение: max 2000x2000 | Количество: 16

Клипарты 2112 года.

Красивые растровые клипарты - Рождественские носочки для подарков. Векторные клипарты высокого разрешения.

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Клипарты | Просмотров: 1796 | Загрузок: 1789 | Добавил: Arkadievich | Дата: 10.11.2011 | Комментарии (0)

Clipart. Christmas Fir Tree. Рождественская ёлка



Количество: 6 шт. | Разрешение: up to 5181x6300 | Формат: JPG

Клипарты 2112 года.

Замечательные, очень красивые Рождественские и Новогодние клипарты для поздравлений и праздничного оформления. Векторные клипарты высокого разрешения. Еловые ветки, красивые Новогодние игрушки на фоне натурального дерева - очень красиво.

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Клипарты | Просмотров: 2502 | Загрузок: 2495 | Добавил: Arkadievich | Дата: 10.11.2011 | Комментарии (0)

Сliparts. Dragons. Symbol 2012 (3) - Драконы. Символ 2012 года (3)



Формат: PNG | Разрешение: 300 dpi, ~1443х4509 | Количество: 28 шт.

Векторные клипарты с символикой драконов на Новый 2012 год. Часть 3

Vector clip art with symbols of dragons on the New 2012. Part 3

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Клипарты | Просмотров: 1947 | Загрузок: 1940 | Добавил: Arkadievich | Дата: 09.11.2011 | Комментарии (0)

Сliparts. Santa Claus - Дед Мороз 2012



Количество: 5 шт. | Разрешение: max 8500x5600 | Формат: JPG

Клипарты 2112 года

Russian Santa Claus - Русский Дед Мороз

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Клипарты | Просмотров: 3731 | Загрузок: 3724 | Добавил: Arkadievich | Дата: 09.11.2011 | Комментарии (0)

Сliparts. New Year - Christmas cards



Формат: JPG | Разрешение: max 7744x7644 | Количество: 5 шт.

Клипарты 2112 года.

Замечательные, красивые Рождественские и Новогодние клипарты для поздравлений и праздничного оформления.

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Клипарты | Просмотров: 2179 | Загрузок: 2172 | Добавил: Arkadievich | Дата: 09.11.2011 | Комментарии (0)

Сliparts. New Year 2012 Cards 3



Количество: 4 шт. | | Формат: EPS + AI, JPG

Клипарты 2112 года.

Очень красивые Новогодние клипарты с хвоей, подарками, игрушками.

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Клипарты | Просмотров: 2222 | Загрузок: 2215 | Добавил: Arkadievich | Дата: 09.11.2011 | Комментарии (0)

Сliparts. New Year 2012 Cards 2



Формат: EPS, AI, JPG | | Количество: 4

Клипарты 2112 года.

Очень красивые, красочные Новогодние клипарты с хвоей и игрушками.

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Клипарты | Просмотров: 1787 | Загрузок: 1780 | Добавил: Arkadievich | Дата: 09.11.2011 | Комментарии (0)

Cliarts. New Year 2012 Cards



Формат: EPS, JPG | | Количество: 4

Клипарты 2112 года.

Красочные, красивые клипарты с хвоей и игрушками.

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Клипарты | Просмотров: 1524 | Загрузок: 1517 | Добавил: Arkadievich | Дата: 09.11.2011 | Комментарии (0)

Сliparts. 2012 Red New Year 2



Формат: EPS, AI, JPG | | Количество: 3

Клипарты 2012 года

Красивые новогодние клипарты в красных тонах. Векторные клипарты высокого разрешения.

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Клипарты | Просмотров: 1502 | Загрузок: 1495 | Добавил: Arkadievich | Дата: 08.11.2011 | Комментарии (0)

Сliparts. Dragons. Symbol 2012 (2) - Драконы. Символ 2012 года (2



Формат: EPS, AI, SVG, JPG | | Количество: 10

Векторные клипарты с символикой драконов на Новый 2012 год. Часть 2

Vector clip art with symbols of dragons on the New 2012. Part 2

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Для Photoshop | Просмотров: 2423 | Загрузок: 2416 | Добавил: Arkadievich | Дата: 30.10.2011 | Комментарии (0)

Clip Art. 2012 Red New Year - Красивые новогодние клипарты



Формат: EPS, AI, JPG | 5000x4787 | Количество: 4

Векторные клипарты высокого разрешения.
Красивые новогодние клипарты в красных тонах.


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Обои | Просмотров: 4234 | Загрузок: 4227 | Добавил: Arkadievich | Дата: 30.10.2011 | Комментарии (0)

Сliparts - Sources Icons Set - исходные клипарты для создания иконок



Формат: AI, PNG | Разрешение: 48x48, 64x64, 128x128, 256x256, 512x512 | Количество: 20

Небольшой, но хороший сборник исходных клипартов для создания иконок и тематического оформления. Рисунки на прозрачном фоне.

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Иконки | Просмотров: 2635 | Загрузок: 2628 | Добавил: Arkadievich | Дата: 29.10.2011 | Комментарии (0)

Playing cards in Pin Up style - Игральные карты в стиле Пин ап



54 карты в формате .jpg | архив 6.68 Mb


Колода игральных карт в стиле Пин ап с красивыми сексуальными девушками


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Клипарты | Просмотров: 4451 | Загрузок: 4444 | Добавил: Arkadievich | Дата: 23.10.2011 | Комментарии (0)

Клипарты. Осенние листья



Красивые клипарты осенних листьев. Школьный колокольчик в осеннем букете. Клипарты на прозрачном фоне в формате PNG.

23.10.2011

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Для Photoshop | Просмотров: 12231 | Загрузок: 12224 | Добавил: Arkadievich | Дата: 23.10.2011 | Комментарии (0)

Сliparts. Dragons. Symbol 2012 - Драконы. Символ 2012 года



Формат: EPS, AI, SVG, JPG | | Количество: 15

Векторные клипарты с символикой драконов на Новый 2012 год

Vector clip art with symbols of dragons on the new 2012


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Для Photoshop | Просмотров: 2548 | Загрузок: 2541 | Добавил: Arkadievich | Дата: 23.10.2011 | Комментарии (0)

Сliparts. 2012 - Year of the Black Dragon



2012 - Год Чёрного Дракона *** 2012 - Year of the Black Dragon

Любителям драконов, Сюда!

Аватары, картинки, рисунки, обои для рабочего стола и на мобильный телефон.

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Клипарты | Просмотров: 4627 | Загрузок: 4620 | Добавил: Arkadievich | Дата: 22.10.2011 | Комментарии (0)

Сliparts. Business Cards Vector Pack 2

Количество: 5 шт. | Формат: EPS + JPG

Векторные клипарты, красивые Новогодние бизнес - визитки для Photoshop


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Клипарты | Просмотров: 2177 | Загрузок: 2170 | Добавил: Galla | Дата: 22.10.2011 | Комментарии (0)

Клипарты - Business Cards Vector Pack

Клипарты - Business Cards Vector Pack

Количество: 2 шт. | | Формат: EPS + JPG

Векторные клипарты, красивые бизнес - визитки для Photoshop

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Клипарты | Просмотров: 3022 | Загрузок: 3015 | Добавил: Galla | Дата: 14.09.2011 | Комментарии (0)

Pin-up girl art. Очень красивые рисованные девушки в пин-ап сборнике

Пинап, пин-ап (англ. to pin up — прикалывать, то есть плакат, прикалываемый на стену) — изображение красивой, часто полуобнажённой, девушки в определённом стиле. В русском языке употребляется для обозначения конкретного стиля американской графики середины XX века.

Pin-up girl (пин-ап гёрл) — это модель, чьи растиражированные изображения становятся знаковым явлением поп-культуры во фривольном стиле. В большинстве эти модели — фотомодели, манекенщицы, актрисы и певицы.

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Клипарты | Просмотров: 14144 | Загрузок: 14137 | Добавил: Dodon | Дата: 05.09.2011 | Комментарии (0)

Клипарты. Тигры и тигрята в формате PNG

Клипарты. Тигры и тигрята в формате PNG
Cliparts Tigers and tigress in format PNG

Для коллекций животных.

Красивые рисунки тигров и тигрят для Photoshop, в PNG на прозрачном фоне.

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Клипарты | Просмотров: 3685 | Загрузок: 3678 | Добавил: Olga | Дата: 05.09.2011 | Комментарии (0)

Клипарты. Силуэты людей/ClipArts People Silhouettes Vector Pack

Количество: 1250 шт. | | Формат: 3 EPS + JPG

Векторные клипарты. Силуэты людей - вечеринка (праздник), мода, спорт, бизнес

1250 People Silhouettes - party, fashion, sport, business


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Клипарты | Просмотров: 11828 | Загрузок: 11821 | Добавил: Galla | Дата: 23.08.2011 | Комментарии (0)

Клипарты. Школьные принадлежности

Количество: 5 шт. | | Формат: EPS + JPG preview

Красивые школьные клипарты: карандаши, книги, глобус, линейки, школьная доска, ранец, краски, тетради и т.д.

23.08.2011


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Клипарты | Просмотров: 14943 | Загрузок: 14936 | Добавил: Arkadievich | Дата: 23.08.2011 | Комментарии (0)

Клипарты. Линзы для глаз. Вампиры и оборотни


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Клипарты | Просмотров: 11602 | Загрузок: 11595 | Добавил: Arkadievich | Дата: 17.07.2011 | Комментарии (0)

Клипарты. Очень красивые нарисованные девушки (сборник №6)



Клипарты. Очень красивые нарисованные девушки, картинки, PSD


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Клипарты | Просмотров: 19012 | Загрузок: 19005 | Добавил: Arkadievich | Дата: 05.07.2011 | Комментарии (0)

Клипарты. Очень красивые нарисованные девушки (сборник №5)



Клипарты. Очень красивые нарисованные девушки - картинки PSD

Very beautiful girls, pictures PSD


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Клипарты | Просмотров: 13456 | Загрузок: 13449 | Добавил: Arkadievich | Дата: 04.07.2011 | Комментарии (1)

Клипарты. Очень красивые нарисованные девушки (сборник №4)



Клипарты. Очень красивые нарисованные девушки, картинки PSD

Very beautiful girls, pictures PSD

 


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Клипарты | Просмотров: 12521 | Загрузок: 12514 | Добавил: Arkadievich | Дата: 03.07.2011 | Комментарии (0)

Клипарты. Очень красивые нарисованные девушки (сборник №3)



Клипарты. Очень красивые нарисованные девушки, картинки PSD

Very beautiful girls, pictures PSD


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Клипарты | Просмотров: 13561 | Загрузок: 13554 | Добавил: Arkadievich | Дата: 02.07.2011 | Комментарии (0)

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